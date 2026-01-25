إنقاذ شخص ومخاوف من مقتل 50 بعد غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

أكد مسؤولون أن مهاجرًا تسنى إنقاذه لكن يخشى من مقتل 50 بعد غرق قارب في البحر المتوسط.



وذكرت مجموعة ألارم فون التي تدير خطا ساخنا لطوارئ المهاجرين أن الرجل ظل في البحر لمدة نحو 24 ساعة ويقول إنه يعتقد أن الباقين لقوا حتفهم.

وقالت المجموعة إن القارب انطلق من تونس، وهي نقطة تحرك شائعة للمهاجرين الذين يخاطرون بقطع تلك الرحلة للوصول إلى أوروبا.

وأضافت القوات المسلحة في مالطا إن سفينة تجارية أنقذت رجلا قبالة سواحل تونس ونقل إلى مالطا لتلقي العلاج. ولم تفصح القوات المسلحة ولا مجموعة ألارم فون عن توقيت إنقاذ الرجل.