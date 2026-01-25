الأخبار
إنقاذ شخص ومخاوف من مقتل 50 بعد غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

أخبار دولية
2026-01-25 | 15:21
مشاهدات عالية
إنقاذ شخص ومخاوف من مقتل 50 بعد غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس
0min
إنقاذ شخص ومخاوف من مقتل 50 بعد غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

أكد مسؤولون أن مهاجرًا تسنى إنقاذه لكن يخشى من مقتل 50 بعد غرق قارب في البحر المتوسط.

وذكرت مجموعة ألارم فون التي تدير خطا ساخنا لطوارئ المهاجرين أن الرجل ظل في البحر لمدة نحو 24 ساعة ويقول إنه يعتقد أن الباقين لقوا حتفهم.

وقالت المجموعة إن القارب انطلق من تونس، وهي نقطة تحرك شائعة للمهاجرين الذين يخاطرون بقطع تلك الرحلة للوصول إلى أوروبا.

وأضافت القوات المسلحة في مالطا إن سفينة تجارية أنقذت رجلا قبالة سواحل تونس ونقل إلى مالطا لتلقي العلاج. ولم تفصح القوات المسلحة ولا مجموعة ألارم فون عن توقيت إنقاذ الرجل.


أخبار دولية

ومخاوف

مهاجرين

قبالة

سواحل

