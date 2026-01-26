الأخبار
الأونروا تقول إن حريقا أضرم في مقرها بالقدس الشرقية المحتلة بعد تعرضه للهدم

2026-01-26 | 00:39
الأونروا تقول إن حريقا أضرم في مقرها بالقدس الشرقية المحتلة بعد تعرضه للهدم
الأونروا تقول إن حريقا أضرم في مقرها بالقدس الشرقية المحتلة بعد تعرضه للهدم

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن مقرها في القدس الشرقية المحتلة الذي قامت جرافات اسرائيلية بهدمه جزئيا الأسبوع الماضي، أُضرمت فيه النيران. 
     
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان: "بعد اقتحام السلطات الإسرائيلية مقر الأونروا في القدس الشرقية المحتلة وهدمه، أُضرمت فيه النيران". 
     
ووصفت الوكالة الحريق بأنه جزء من "محاولة مستمرة لتقويض وضع اللاجئين الفلسطينيين". 
     
وأفادت فرق الإطفاء والإنقاذ في وقت سابق الأحد، بأنها استجابت لبلاغ من  المقر حيث تعمل على "إخماد حريق ومنع انتشاره"، من دون أن تتحدث عن سببه أيضا.
     
وكانت الأمم المتحدة دانت بشدة عمليات الاستيلاء على المقر وهدمه التي جرت الأسبوع الماضي، وأكدت الأونروا أن ممتلكاتها لا تزال محمية بموجب امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وهو موقف كررته الأحد. 
     
وقال المتحدث باسم الأونروا، جوناثان فاولر، لفرانس برس الأحد "إن إسرائيل، كأي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي مكان في العالم، ومن دون استثناء، ملزمة قانونا بحماية منشآت الأمم المتحدة واحترامها".

