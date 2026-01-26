روبيو يحذر العراق بشأن العلاقات مع إيران في ظل عودة مرتقبة للمالكي إلى رئاسة الوزراء

حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو العراق من تشكيل حكومة موالية لإيران، بعد أن اثارت العودة المتوقعة لنوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء قلق واشنطن.



والمالكي الذي خرج من الحكم عام 2014 بضغط من الولايات المتحدة، رشحته الكتلة البرلمانية الشيعية الأكبر في البرلمان ليكون رئيسا للوزراء.



وأعرب روبيو، في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، عن أمله في أن تعمل الحكومة المقبلة على جعل العراق "قوة للاستقرار والازدهار والأمن في الشرق الأوسط".



وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية تومي بيغوت: "أكد الوزير أن حكومة تسيطر عليها إيران لا يمكنها أن تنجح في وضع مصالح العراق أولا، وأن تبقي العراق بعيدا عن النزاعات الإقليمية، أو أن تعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق".