ترامب يلقي باللائمة على "فوضى" يثيرها الديموقراطيون في مقتل أميركيَّين برصاص عناصر أمن فدراليين

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، باللائمة على القيادات الديموقراطية في المدن والولايات في مقتل مواطنين أميركيين اثنين برصاص عناصر أمن فدراليين في مينيابوليس، وذلك لرفضها الامتثال لحملته المستمرة ضد الهجرة.



وكتب ترامب في منشور مطول على منصته "تروث سوشال": "للأسف، فقد مواطنان أميركيان حياتهما نتيجة لهذه الفوضى التي تسبب بها الديموقراطيون".