الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب يلقي باللائمة على "فوضى" يثيرها الديموقراطيون في مقتل أميركيَّين برصاص عناصر أمن فدراليين
أخبار دولية
2026-01-26 | 00:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب يلقي باللائمة على "فوضى" يثيرها الديموقراطيون في مقتل أميركيَّين برصاص عناصر أمن فدراليين
ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، باللائمة على القيادات الديموقراطية في المدن والولايات في مقتل مواطنين أميركيين اثنين برصاص عناصر أمن فدراليين في مينيابوليس، وذلك لرفضها الامتثال لحملته المستمرة ضد الهجرة.
وكتب ترامب في منشور مطول على منصته "تروث سوشال": "للأسف، فقد مواطنان أميركيان حياتهما نتيجة لهذه الفوضى التي تسبب بها الديموقراطيون".
أخبار دولية
باللائمة
"فوضى"
يثيرها
الديموقراطيون
أميركيَّين
برصاص
عناصر
فدراليين
التالي
روبيو يحذر العراق بشأن العلاقات مع إيران في ظل عودة مرتقبة للمالكي إلى رئاسة الوزراء
إسرائيل توافق على "إعادة فتح محدودة" لمعبر رفح
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-24
مقتل شخص في مدينة مينيابوليس برصاص عناصر أمن فدراليين
أخبار دولية
2026-01-24
مقتل شخص في مدينة مينيابوليس برصاص عناصر أمن فدراليين
0
أخبار دولية
2026-01-03
مقتل عنصر أمن "بالرصاص" في إيران
أخبار دولية
2026-01-03
مقتل عنصر أمن "بالرصاص" في إيران
0
أخبار دولية
2026-01-18
سانا: دمشق تقول إنّ مدنيين قتلا برصاص قوات سوريا الديموقراطية في الرقة
أخبار دولية
2026-01-18
سانا: دمشق تقول إنّ مدنيين قتلا برصاص قوات سوريا الديموقراطية في الرقة
0
أخبار دولية
2026-01-10
تظاهرات في الولايات المتحدة رفضا لمقتل امرأة برصاص عنصر في إدارة الهجرة والجمارك في مينيابوليس
أخبار دولية
2026-01-10
تظاهرات في الولايات المتحدة رفضا لمقتل امرأة برصاص عنصر في إدارة الهجرة والجمارك في مينيابوليس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:28
"سانا": الأمن السوري يحبط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان عبر منطقة البريج
أمن وقضاء
06:28
"سانا": الأمن السوري يحبط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان عبر منطقة البريج
0
أخبار دولية
05:52
منظمة حقوقية تسجل مقتل نحو 6 آلاف شخص في احتجاجات إيران
أخبار دولية
05:52
منظمة حقوقية تسجل مقتل نحو 6 آلاف شخص في احتجاجات إيران
0
أخبار دولية
05:44
اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الثلاثاء بمبادرة من فرنسا
أخبار دولية
05:44
اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الثلاثاء بمبادرة من فرنسا
0
أخبار دولية
04:59
ألمانيا تستضيف قمة حول بحر الشمال تهيمن عليها غرينلاند والتهديد الروسي
أخبار دولية
04:59
ألمانيا تستضيف قمة حول بحر الشمال تهيمن عليها غرينلاند والتهديد الروسي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-13
حماس: سنسلم رفات رهينة إسرائيلي عند الساعة 8 مساء
أخبار دولية
2025-11-13
حماس: سنسلم رفات رهينة إسرائيلي عند الساعة 8 مساء
0
آخر الأخبار
2026-01-14
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي: إذا هاجمتنا إيران فسنعمل على إسقاط النظام
آخر الأخبار
2026-01-14
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي: إذا هاجمتنا إيران فسنعمل على إسقاط النظام
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-29
محادثات بين ترامب ونتنياهو وخلافات على أكثر من ملف
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-29
محادثات بين ترامب ونتنياهو وخلافات على أكثر من ملف
0
آخر الأخبار
2025-10-29
الصدي لـ #حوار_المرحلة: يمكن لمؤسسة الكهرباء مع قدرتها الانتاجية ومع تأمين فيول أن تؤمن ما بين 7 إلى 9 ساعات صيفًا و 10 ساعات شتاءً والجباية اليوم تشكل 60% من قيمة الانتاج
آخر الأخبار
2025-10-29
الصدي لـ #حوار_المرحلة: يمكن لمؤسسة الكهرباء مع قدرتها الانتاجية ومع تأمين فيول أن تؤمن ما بين 7 إلى 9 ساعات صيفًا و 10 ساعات شتاءً والجباية اليوم تشكل 60% من قيمة الانتاج
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:11
سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها
أخبار لبنان
02:11
سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
شارك تانك لبنان… من خلف الكواليس
تقارير نشرة الاخبار
14:20
شارك تانك لبنان… من خلف الكواليس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسعار السكن الطلابي تغيرت... إليكم التفاصيل حسب المناطق
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسعار السكن الطلابي تغيرت... إليكم التفاصيل حسب المناطق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
"أكرم من مين" يعود في رمضان على الـLBCI… إليكم ما ينتظركم
تقارير نشرة الاخبار
14:12
"أكرم من مين" يعود في رمضان على الـLBCI… إليكم ما ينتظركم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الطقس يختبر أميركا: بنية تحتية كهربائية قديمة في مواجهة عواصف غير مسبوقة
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الطقس يختبر أميركا: بنية تحتية كهربائية قديمة في مواجهة عواصف غير مسبوقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
أميركا تحت العاصفة القطبية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
أميركا تحت العاصفة القطبية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
حين يتحوّل مشوار التزلّج إلى رحلة عذاب
تقارير نشرة الاخبار
14:02
حين يتحوّل مشوار التزلّج إلى رحلة عذاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
وقفة تضامنية مع أهالي الأسرى في السجون الاسرائيلية… والحزب عاتبٌ على الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
وقفة تضامنية مع أهالي الأسرى في السجون الاسرائيلية… والحزب عاتبٌ على الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:21
تدابير سير على طريق الشام الدّولي لمدّة عشرة أيّام بدءًا من الغد
أخبار لبنان
07:21
تدابير سير على طريق الشام الدّولي لمدّة عشرة أيّام بدءًا من الغد
2
خبر عاجل
13:29
ترقبوا بعد قليل الحلقة الأخيرة من برنامج Shark Tank عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
13:29
ترقبوا بعد قليل الحلقة الأخيرة من برنامج Shark Tank عبر شاشة الـLBCI
3
أخبار لبنان
11:42
آل أرسلان وآل جنبلاط يشيّعون الأميرة نجوى مجيد أرسلان في مأتم مهيب
أخبار لبنان
11:42
آل أرسلان وآل جنبلاط يشيّعون الأميرة نجوى مجيد أرسلان في مأتم مهيب
4
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 26-1-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 26-1-2026
6
أخبار لبنان
13:00
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من "تصعيد أمني محتمل"؟
أخبار لبنان
13:00
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من "تصعيد أمني محتمل"؟
7
أخبار لبنان
06:13
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
أخبار لبنان
06:13
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
8
أخبار لبنان
02:11
سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها
أخبار لبنان
02:11
سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More