11 قتيلا في هجوم مسلح على ملعب لكرة القدم في وسط المكسيك

قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب 12 بجروح الأحد في هجوم مسلح استهدف ملعبا لكرة القدم في ولاية غواناخواتو بوسط المكسيك.



ووقع الهجوم في أحد أحياء مدينة سالامانكا التي أفاد مسؤولون في مكتب رئيس بلديتها بأنهم أطلقوا عملية للبحث عن المرتكبين.



وأفادت السلطات المحلية في بيان بأنه "تم تأكيد مقتل 11 شخصا، 10 منهم لقوا حتفهم في موقع الحادث، بينما توفي شخص آخر أثناء تلقيه العلاج في المستشفى".



وأضاف البيان: "كما أصيب 12 شخصا آخرين بطلقات نارية ويتلقون العلاج حاليا".



وعُثر أيضا على أربع حقائب تحتوي على جثث بشرية ليلة السبت في المدينة نفسها.