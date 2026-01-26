نائب قائد "أفريكوم": الضربات الأميركية خلال عيد الميلاد في نيجيريا استهدفت جناح تنظيم الدولة الاسلامية في منطقة الساحل

أعلن نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في افريقيا "أفريكوم" لوكالة فرانس برس، أن الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في خلال يوم عيد الميلاد في شمال غرب نيجيريا، استهدفت مسلحين مرتبطين بجناح تابع لتنظيم الدولة الإسلامية ينشط بشكل رئيسي في النيجر المجاورة.وقال الجنرال جون برينان، في مقابلة على هامش اجتماع أمني أميركي ونيجيري الأسبوع الماضي، إن "الأهداف كانت مناطق تستخدمها جميع الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل كقاعدة انطلاق.وأضاف: "آخر المعلومات التي تلقيناها من النيجيريين أشارت إلى أنها كانت مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في الساحل" في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية الساحل".