منظمة غير حكومية: الإفراج عن أكثر من 100 سجين سياسي في فنزويلا

أفرجت السلطات الفنزويلية الأحد عن 104 سجناء سياسيين على الأقل، في إطار عمليات إطلاق تتم ببطء تحت ضغط الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت منظمة "فورو بينال" غير الحكومية.



وكتبت المنظمة غير الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي: "تحققنا اليوم في منظمة فورو بينال من إطلاق 104 سجناء سياسيين في فنزويلا".



وقال مدير المنظمة ألفريدو روميرو عبر منصة "إكس": "نحن نتحقق من الحالات ومن المرجح أن تتم عمليات إفراج أخرى".



وأوضح المحامي غونزالو هيميوب الذي ينتمي الى المنظمة نفسها أن عملية الإفراج تمت ليلا، مضيفا عبر منصة "اكس": "هذا العدد ليس نهائيا بعد، ويمكن أن يزداد مع إجرائنا مزيدا من عمليات التحقق".