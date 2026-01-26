حزب موال للجيش في بورما يعلن فوزه في الانتخابات التي نظمها المجلس العسكري الحاكم

أعلن حزب موال للجيش فوزه في الانتخابات التشريعية في بورما، وفق ما أفاد مصدر في الحزب وكالة فرانس برس، بعد شهر من إجراء الانتخابات التي نظمها المجلس العسكري الحاكم ووصفتها منظمات رقابية بأنها مجرد إعادة تسمية للحكم العسكري.وقال مسؤول رفيع المستوى في حزب الاتحاد من أجل التضامن والتنمية اشترط عدم الكشف عن هويته، باعتباره غير مخول نشر النتائج الأولية: "فزنا بالغالبية بالفعل".وأضاف: "نحن الآن في وضع يسمح لنا بتشكيل حكومة جديدة".