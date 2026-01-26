الكرملين: محادثات أبوظبي بشأن أوكرانيا اتسمت بـ"روحية بنّاءة"

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المحادثات التي أجريت الأسبوع الفائت في أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة اتسمت بـ"روحية بنّاءة".



لكنّ بيسكوف نبّه في تصريح أودته وكالات الأنباء الروسية إلى أن "من الخطأ توقع نتائج مهمة من هذه الاتصالات الأولية"، مشددا على أن التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا "لا يزال يتطلب عملا جديا للغاية".