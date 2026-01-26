الصين تؤكد أن اتفاقها التجاري مع كندا "لا يستهدف أي طرف ثالث"

أكدت الصين أن اتفاقها التجاري التمهيدي الأخير مع كندا لا يستهدف "أي طرف ثالث"، بعدما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيلجأ في حال توقيعه إلى فرض رسوم جمركية بنسبة مئة في المئة على منتجات أوتاوا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون في مؤتمر صحافي دوري إن "الصين وكندا تبنيان شراكة استراتيجية من نوع جديد وهذا لا يستهدف أي طرف ثالث، بل يخدم المصالح المشتركة للشعبين، ويساهم أيضا في السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في العالم".