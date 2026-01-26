اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الثلاثاء بمبادرة من فرنسا

أعلنت فرنسا التي تتولى رئاسة مجموعة السبع هذا العام عقد اجتماع لوزراء مالية المجموعة الثلاثاء عبر تقنية الفيديو، سيركز بشكل خاص على تأمين إمدادات معادن الأرض النادرة.



وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور "سيستعرض أولويات فرنسا في إطار هذه الرئاسة".



وأضافت الوزارة في بيان أن "المناقشات ستركز أيضا على تأمين سلاسل الإمداد الاستراتيجية، ولا سيما للعناصر الأرضية النادرة"، كما سيتضمن جدول الأعمال "مواصلة دعم أوكرانيا... ومعالجة الاختلالات العالمية، ووضع إطار جديد للشراكات الدولية".



ويشارك في الاجتماع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزراء مالية ألمانيا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.

