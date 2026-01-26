الأخبار
منظمة حقوقية تسجل مقتل نحو 6 آلاف شخص في احتجاجات إيران
أخبار دولية
2026-01-26 | 05:52
منظمة حقوقية تسجل مقتل نحو 6 آلاف شخص في احتجاجات إيران
أعلنت منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة أنها تحققت من مقتل 5848 شخصا في موجة الاحتجاجات التي تتعرض للقمع الشديد في إيران، ولكنها تواصل التثبت من معلومات تشير إلى آلاف الضحايا المحتملين.
وبدأت الاحتجاجات في أواخر كانون الأول على خلفية الصعوبات الاقتصادية، لكنها تحولت إلى حركة جماهيرية معارضة للنظام، وشهدت مسيرات حاشدة استمرت أياما عدة ابتداء من 8 كانون الثاني.
واتهمت منظمات حقوقية السلطات بشن حملة قمع غير مسبوقة وبإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين، ولوحظ أن زخم التظاهرات تراجع في الآونة الأخيرة.
وقالت المنظمات التي ترصد أعداد الضحايا إن انقطاع الإنترنت المستمر منذ 18 يوما يعيق عملها، مشيرة إلى أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بكثير مما تحققت منه.
وأكدت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، مقتل 5848 شخصا بينهم 5520 متظاهرا و77 قاصرا و209 من أفراد قوات الأمن و42 من المارة.
لكن المجموعة أفادت بأنها لا تزال تحقق في 17091 حالة وفاة محتملة خلال الاحتجاجات.
وأفادت باعتقال ما لا يقل عن 41283 شخصا.
وأكدت منظمة "نتبلوكس" التي ترصد حرية الوصول للإنترنت في العالم أن استمرار انقطاع الإنترنت في إيران يجعل من الصعب التحقق من "حجم حملة القمع الدموية ضد المدنيين".
وأشارت أن "القيود مشددة على شبكة الحجب للحد من التسلل عبرها، بينما تروج حسابات حكومية سردية النظام".
أخبار دولية
احتجاجات
إيران
