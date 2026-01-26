الأخبار
منظمة حقوقية تسجل مقتل نحو 6 آلاف شخص في احتجاجات إيران

أخبار دولية
2026-01-26 | 05:52
منظمة حقوقية تسجل مقتل نحو 6 آلاف شخص في احتجاجات إيران

أعلنت منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة أنها تحققت من مقتل 5848 شخصا في موجة الاحتجاجات التي تتعرض للقمع الشديد في إيران، ولكنها تواصل التثبت من معلومات تشير إلى آلاف الضحايا المحتملين. 
     
وبدأت الاحتجاجات في أواخر كانون الأول على خلفية الصعوبات الاقتصادية، لكنها تحولت إلى حركة جماهيرية معارضة للنظام، وشهدت مسيرات حاشدة استمرت أياما عدة ابتداء من 8 كانون الثاني. 
     
واتهمت منظمات حقوقية السلطات بشن حملة قمع غير مسبوقة وبإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين، ولوحظ أن زخم التظاهرات تراجع في الآونة الأخيرة. 
     
وقالت المنظمات التي ترصد أعداد الضحايا إن انقطاع الإنترنت المستمر منذ 18 يوما يعيق عملها، مشيرة إلى أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بكثير مما تحققت منه. 
     
وأكدت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، مقتل 5848 شخصا بينهم 5520 متظاهرا و77 قاصرا و209 من أفراد قوات الأمن و42 من المارة. 
     
لكن المجموعة أفادت بأنها لا تزال تحقق في 17091 حالة وفاة محتملة خلال الاحتجاجات.
     
وأفادت باعتقال ما لا يقل عن 41283 شخصا. 
     
وأكدت منظمة "نتبلوكس" التي ترصد حرية الوصول للإنترنت في العالم أن استمرار انقطاع الإنترنت في إيران يجعل من الصعب التحقق من "حجم حملة القمع الدموية ضد المدنيين".
     
وأشارت أن "القيود مشددة على شبكة الحجب للحد من التسلل عبرها، بينما تروج حسابات حكومية سردية النظام".

أخبار دولية

احتجاجات

إيران

مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار دولية
2026-01-17

منظمة حقوقية: عدد القتلى في احتجاجات إيران تجاوز 3000

LBCI
أخبار دولية
2026-01-11

منظمة حقوقية تفيد بأن 192 قتيلا على الأقل سقطوا في احتجاجات إيران

LBCI
خبر عاجل
2026-01-18

مسؤول إيراني لرويترز: مقتل 5 آلاف في الاحتجاجات بينهم نحو 500 من أفراد الأمن

LBCI
أخبار دولية
2026-01-16

"تسنيم": توقيف ثلاثة آلاف شخص في إيران على خلفية الاحتجاجات

LBCI
أخبار دولية
09:33

نتنياهو: إسرائيل أعادت جميع الرهائن المحتجزين من قطاع غزة... "إنه إنجاز عظيم"

LBCI
أخبار دولية
09:31

الإمارات لن تسمح بمهاجمة إيران من أراضيها

LBCI
أخبار دولية
08:59

الجيش الإسرائيلي: استعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي في غزة

LBCI
أخبار دولية
08:00

وزير الخارجية السعودي: العلاقة مع الإمارات ذات أهمية بالغة للاستقرار بالمنطقة

LBCI
صحف اليوم
2025-10-09

وزير الخارجية السوري في بيروت اليوم... وهذا ما قالته مصادر لـ"الأنباء" الإلكترونية

LBCI
أخبار لبنان
13:00

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من "تصعيد أمني محتمل"؟

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-25

تدابير سير على طريق الشام الدّولي لمدّة عشرة أيّام بدءًا من الغد

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-12

مياه لبنان الجنوبي: لترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى لحين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية المعتادة

LBCI
أخبار لبنان
08:28

وزير الدولة في الخارجية القطرية يعلن حزمة مساعدات قطرية إلى لبنان... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:19

بعد يومين على انهيار مبنيَين سكنيَّين في القبة... عمليات البحث مستمرة

LBCI
أخبار لبنان
07:17

وزير الدولة القطري يعلن حزمة من المشاريع التنموية: لا يوجد ما يحدّ مساعدات قطر للبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:48

سلام أكد أمام وفد طرابلسي الإستعداد لتأمين كل ما يحتاجه متضررو المبنى المنهار..

LBCI
أخبار لبنان
04:49

د. جوزاف الحلو للـLBCI: سنشهد قريبا نقلة نوعية في المستشفيات الحكومية... وهذه العمليات تغطّيها وزارة الصحة

LBCI
أخبار لبنان
02:11

سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

شارك تانك لبنان… من خلف الكواليس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

أسعار السكن الطلابي تغيرت... إليكم التفاصيل حسب المناطق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

"أكرم من مين" يعود في رمضان على الـLBCI… إليكم ما ينتظركم

LBCI
أخبار لبنان
06:13

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر

LBCI
أمن وقضاء
08:41

يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط

LBCI
خبر عاجل
08:09

سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة

LBCI
خبر عاجل
13:29

ترقبوا بعد قليل الحلقة الأخيرة من برنامج Shark Tank عبر شاشة الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
11:42

آل أرسلان وآل جنبلاط يشيّعون الأميرة نجوى مجيد أرسلان في مأتم مهيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 26-1-2026

LBCI
أخبار لبنان
13:00

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من "تصعيد أمني محتمل"؟

