الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسؤولان لرويترز: حاملة طائرات أميركية تدخل الشرق الأوسط
أخبار دولية
2026-01-26 | 12:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مسؤولان لرويترز: حاملة طائرات أميركية تدخل الشرق الأوسط
أعلن مسؤولان أميركيان اليوم الاثنين أن حاملة طائرات أميركية وسفنا حربية داعمة وصلت إلى الشرق الأوسط، ما يوسع القدرات التي ينشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للدفاع عن القوات الأميركية أو اتخاذ إجراء عسكري محتمل ضد إيران.
وذكر المسؤولان لرويترز أن حاملة الطائرات (يو.إس.إس. أبراهام لينكولن) وعدة مدمرات مزودة بصواريخ موجهة عبرت إلى الشرق الأوسط.
وكان ترامب قد قال يوم الخميس إن واشنطن لديها "أسطول" متجه نحو إيران، لكنه عبر عن أمله في عدم اضطراره لاستخدامه.
وبدأت سفن حربية بالانتشار من منطقة آسيا والمحيط الهادي في وقت سابق من الشهر الحالي، وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة عقب حملة لقمع الاحتجاجات في مختلف أنحاء إيران.
وكان ترامب هدد مرارا بالتدخل إذا واصلت إيران قتل المتظاهرين، لكن الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد خفت حدتها منذ ذلك الحين. وقال ترامب إنه أُبلغ بأن أعمال القتل بدأت تتراجع، وإنه يعتقد أنه لا توجد حاليا خطط لتنفيذ أحكام إعدام.
وسبق للجيش الأميركي أن حشد قواته في الشرق الأوسط في أوقات توتر متصاعد، وهي تحركات كانت في كثير من الأحيان دفاعية.
غير أنه دفع بتعزيزات كبيرة العام الماضي قبل الضربات التي شنها في حزيران لاستهداف البرنامج النووي الإيراني.
وبالإضافة إلى حاملة الطائرات والسفن الحربية، ينقل البنتاغون أيضا إلى الشرق الأوسط طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي.
وقال الجيش الأميركي في مطلع الأسبوع إنه سيجري تدريبات في المنطقة: "لاستعراض القدرة على نشر القوة الجوية القتالية وتوزيعها وتغذيتها".
وذكر مسؤول إيراني رفيع المستوى الأسبوع الماضي أن طهران ستعتبر أي هجوم بمثابة "حرب شاملة ضدنا".
وقالت الإمارات اليوم الاثنين إنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها أو مياهها الإقليمية في أي أعمال عسكرية عدائية ضد إيران.
وتقع قاعدة الظفرة الجوية التابعة للجيش الأميركي في جنوب العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتعد مركزا حيويا للقوات الجوية الأميركية في دعم المهام الرئيسية ضد تنظيم الدولة الإسلامية وعمليات استطلاع بالمنطقة.
أخبار دولية
لرويترز:
حاملة
طائرات
أميركية
الشرق
الأوسط
التالي
التصعيد جنوبًا يتوسّع: ضربات إسرائيلية متواصلة واستعدادات لحرب محتملة على إيران
تاياني: إيطاليا ستطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-16
وصول حاملة طائرات أميركية إلى البحر الكاريبي في خضم توترات مع فنزويلا
أخبار دولية
2025-11-16
وصول حاملة طائرات أميركية إلى البحر الكاريبي في خضم توترات مع فنزويلا
0
أخبار دولية
2025-11-11
وصول حاملة طائرات أميركية الى قبالة سواحل أميركا اللاتينية لدعم عمليات مكافحة تهريب المخدرات
أخبار دولية
2025-11-11
وصول حاملة طائرات أميركية الى قبالة سواحل أميركا اللاتينية لدعم عمليات مكافحة تهريب المخدرات
0
صحف اليوم
2025-11-01
تدخّل عون وسلام عطّل مؤقتاً إقحامها في انقسام يهدد وحدتها (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2025-11-01
تدخّل عون وسلام عطّل مؤقتاً إقحامها في انقسام يهدد وحدتها (الشرق الأوسط)
0
آخر الأخبار
2026-01-14
مسؤول لرويترز: أميركا تسحب بعض الأفراد من قواعدها الرئيسية في الشرق الأوسط في إجراء احترازي مع تصاعد التوترات الإقليمية
آخر الأخبار
2026-01-14
مسؤول لرويترز: أميركا تسحب بعض الأفراد من قواعدها الرئيسية في الشرق الأوسط في إجراء احترازي مع تصاعد التوترات الإقليمية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:27
الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان
أخبار دولية
13:27
الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان
0
أخبار دولية
13:24
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
أخبار دولية
13:24
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
0
أخبار دولية
13:00
التصعيد جنوبًا يتوسّع: ضربات إسرائيلية متواصلة واستعدادات لحرب محتملة على إيران
أخبار دولية
13:00
التصعيد جنوبًا يتوسّع: ضربات إسرائيلية متواصلة واستعدادات لحرب محتملة على إيران
0
أخبار دولية
10:49
تاياني: إيطاليا ستطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
أخبار دولية
10:49
تاياني: إيطاليا ستطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-06
نتنياهو يحارب الـGen Z
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-06
نتنياهو يحارب الـGen Z
0
آخر الأخبار
09:53
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الحرب على إيران هذه المرة قد تشعل المنطقة وبالنسبة إلينا إيران ساعدتنا 43 سنة ولا تزال لمشروعية تحرير الأرض
آخر الأخبار
09:53
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الحرب على إيران هذه المرة قد تشعل المنطقة وبالنسبة إلينا إيران ساعدتنا 43 سنة ولا تزال لمشروعية تحرير الأرض
0
أخبار لبنان
02:37
شكوى من "الخارجية" الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة بشأن استمرار الخروقات الإسرائيليّة
أخبار لبنان
02:37
شكوى من "الخارجية" الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة بشأن استمرار الخروقات الإسرائيليّة
0
آخر الأخبار
08:26
العراق يبلغ موسكو برفض تجنيد شبابه في الجيش الروسي
آخر الأخبار
08:26
العراق يبلغ موسكو برفض تجنيد شبابه في الجيش الروسي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في اليوم الدولي للتعليم Fondation CMA CGM تدعم ١٢ مدرسة في لبنان وتستثمر في المستقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في اليوم الدولي للتعليم Fondation CMA CGM تدعم ١٢ مدرسة في لبنان وتستثمر في المستقبل
0
أخبار دولية
13:27
الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان
أخبار دولية
13:27
الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان
0
أخبار دولية
13:24
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
أخبار دولية
13:24
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
قطر تنتظر ضمانات للمساهمة في اعادة الاعمار وباقي المساعدات غير مشروطة
تقارير نشرة الاخبار
13:03
قطر تنتظر ضمانات للمساهمة في اعادة الاعمار وباقي المساعدات غير مشروطة
0
أخبار دولية
13:00
التصعيد جنوبًا يتوسّع: ضربات إسرائيلية متواصلة واستعدادات لحرب محتملة على إيران
أخبار دولية
13:00
التصعيد جنوبًا يتوسّع: ضربات إسرائيلية متواصلة واستعدادات لحرب محتملة على إيران
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2026
0
أخبار لبنان
10:56
قاسم: حزب الله لن يكون حياديًا تجاه أي عدوان على إيران
أخبار لبنان
10:56
قاسم: حزب الله لن يكون حياديًا تجاه أي عدوان على إيران
0
أخبار لبنان
08:28
وزير الدولة في الخارجية القطرية يعلن حزمة مساعدات قطرية إلى لبنان... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
08:28
وزير الدولة في الخارجية القطرية يعلن حزمة مساعدات قطرية إلى لبنان... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:19
بعد يومين على انهيار مبنيَين سكنيَّين في القبة... عمليات البحث مستمرة
أخبار لبنان
08:19
بعد يومين على انهيار مبنيَين سكنيَّين في القبة... عمليات البحث مستمرة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:13
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
أخبار لبنان
06:13
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
2
أمن وقضاء
08:41
يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط
أمن وقضاء
08:41
يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط
3
أخبار لبنان
12:32
سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!
أخبار لبنان
12:32
سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!
4
خبر عاجل
09:56
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين
خبر عاجل
09:56
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين
5
خبر عاجل
08:09
سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة
خبر عاجل
08:09
سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة
6
أمن وقضاء
09:14
سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
09:14
سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟
7
خبر عاجل
09:51
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة التهديد الذي يطال السيد الخامنئي ونعتبره موجّهًا إلينا أيضًا
خبر عاجل
09:51
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة التهديد الذي يطال السيد الخامنئي ونعتبره موجّهًا إلينا أيضًا
8
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More