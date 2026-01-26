الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تاياني: إيطاليا ستطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
أخبار دولية
2026-01-26 | 10:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
تاياني: إيطاليا ستطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين أن إيطاليا ستطلب من شركائها في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب وذلك في إشارة إلى تحول في موقف روما.
وكانت روما حتى الآن من بين الحكومات التي تقاوم الجهود الرامية إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية، لكن تاياني قال إنه لا يمكن تجاهل القمع الإيراني للاحتجاجات في الشوارع هذا الشهر، والذي أشارت تقارير إلى أنه تسبب في مقتل آلاف الأشخاص.
وقال الوزير: "الخسائر التي تكبدها السكان المدنيون خلال الاحتجاجات تتطلب ردا واضحا"، مشيرًا إلى أنه سيثير القضية يوم الخميس في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل.
وأضاف: "سأقترح، بالتنسيق مع شركاء آخرين، إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، وكذلك فرض عقوبات منفردة على المسؤولين عن هذه الأعمال الشنيعة".
وسيؤدي تصنيف الحرس الثوري جماعة إرهابية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير القانونية والمالية والدبلوماسية التي من شأنها أن تقيد بشدة قدرة الحرس الثوري على العمل في أوروبا.
ويتمتع الحرس الثوري، الذي تأسس بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، بنفوذ كبير في الجمهورية الإسلامية، ويسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد والقوات المسلحة، كما أنه مسؤول عن برامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي الإيراني.
وبينما ضغطت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في السابق من أجل إدراج الحرس الثوري في القائمة، كانت أخرى أكثر حذرا خشية أن يؤدي ذلك إلى قطع العلاقات مع إيران تماما، مما يضر بأي فرصة لإحياء المحادثات النووية ويخاطر بأي أمل لإطلاق سراح مواطنين أوروبيين من سجون إيرانية.
ومع ذلك، فإن حملة القمع العنيفة التي شنتها إيران على الاحتجاجات أحيت النقاش وأعطت قوة دافعة للمناقشات المتعلقة بإضافة الحرس الثوري إلى قائمة المنظمات الإرهابية لدى الاتحاد. والكيان الإيراني مدرج بالفعل في نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأفاد دبلوماسيون من الاتحاد لرويترز بأن دبلوماسيين إيطاليين وفرنسيين وإسبانا أثاروا مسألة تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية خلال اجتماع في بروكسل هذا الشهر.
وقال الدبلوماسيون إنه إذا استمرت فرنسا في الاعتراض، فإن خطوة فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني ستبوء بالفشل.
أخبار دولية
إيطاليا
ستطلب
الاتحاد
الأوروبي
تصنيف
الحرس
الثوري
الإيراني
منظمة
إرهابية
التالي
مسؤولان لرويترز: حاملة طائرات أميركية تدخل الشرق الأوسط
نتنياهو: إسرائيل أعادت جميع الرهائن المحتجزين من قطاع غزة... "إنه إنجاز عظيم"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:55
إيطاليا تحث الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية"
أخبار دولية
07:55
إيطاليا تحث الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية"
0
أخبار دولية
2026-01-11
إسرائيل تحض الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
أخبار دولية
2026-01-11
إسرائيل تحض الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
0
خبر عاجل
2026-01-24
"رويترز": واشنطن تضغط على بوليفيا لطرد "جواسيس إيرانيين" مشتبه بهم وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
خبر عاجل
2026-01-24
"رويترز": واشنطن تضغط على بوليفيا لطرد "جواسيس إيرانيين" مشتبه بهم وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
0
آخر الأخبار
03:26
الخارجية الإيرانية: قرار البرلمان الأوروبي إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب ستكون له تداعيات كثيرة
آخر الأخبار
03:26
الخارجية الإيرانية: قرار البرلمان الأوروبي إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب ستكون له تداعيات كثيرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:27
الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان
أخبار دولية
13:27
الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان
0
أخبار دولية
13:24
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
أخبار دولية
13:24
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
0
أخبار دولية
13:00
التصعيد جنوبًا يتوسّع: ضربات إسرائيلية متواصلة واستعدادات لحرب محتملة على إيران
أخبار دولية
13:00
التصعيد جنوبًا يتوسّع: ضربات إسرائيلية متواصلة واستعدادات لحرب محتملة على إيران
0
أخبار دولية
12:10
مسؤولان لرويترز: حاملة طائرات أميركية تدخل الشرق الأوسط
أخبار دولية
12:10
مسؤولان لرويترز: حاملة طائرات أميركية تدخل الشرق الأوسط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-06
نتنياهو يحارب الـGen Z
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-06
نتنياهو يحارب الـGen Z
0
آخر الأخبار
09:53
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الحرب على إيران هذه المرة قد تشعل المنطقة وبالنسبة إلينا إيران ساعدتنا 43 سنة ولا تزال لمشروعية تحرير الأرض
آخر الأخبار
09:53
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الحرب على إيران هذه المرة قد تشعل المنطقة وبالنسبة إلينا إيران ساعدتنا 43 سنة ولا تزال لمشروعية تحرير الأرض
0
أخبار لبنان
02:37
شكوى من "الخارجية" الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة بشأن استمرار الخروقات الإسرائيليّة
أخبار لبنان
02:37
شكوى من "الخارجية" الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة بشأن استمرار الخروقات الإسرائيليّة
0
آخر الأخبار
08:26
العراق يبلغ موسكو برفض تجنيد شبابه في الجيش الروسي
آخر الأخبار
08:26
العراق يبلغ موسكو برفض تجنيد شبابه في الجيش الروسي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في اليوم الدولي للتعليم Fondation CMA CGM تدعم ١٢ مدرسة في لبنان وتستثمر في المستقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في اليوم الدولي للتعليم Fondation CMA CGM تدعم ١٢ مدرسة في لبنان وتستثمر في المستقبل
0
أخبار دولية
13:27
الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان
أخبار دولية
13:27
الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان
0
أخبار دولية
13:24
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
أخبار دولية
13:24
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
قطر تنتظر ضمانات للمساهمة في اعادة الاعمار وباقي المساعدات غير مشروطة
تقارير نشرة الاخبار
13:03
قطر تنتظر ضمانات للمساهمة في اعادة الاعمار وباقي المساعدات غير مشروطة
0
أخبار دولية
13:00
التصعيد جنوبًا يتوسّع: ضربات إسرائيلية متواصلة واستعدادات لحرب محتملة على إيران
أخبار دولية
13:00
التصعيد جنوبًا يتوسّع: ضربات إسرائيلية متواصلة واستعدادات لحرب محتملة على إيران
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2026
0
أخبار لبنان
10:56
قاسم: حزب الله لن يكون حياديًا تجاه أي عدوان على إيران
أخبار لبنان
10:56
قاسم: حزب الله لن يكون حياديًا تجاه أي عدوان على إيران
0
أخبار لبنان
08:28
وزير الدولة في الخارجية القطرية يعلن حزمة مساعدات قطرية إلى لبنان... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
08:28
وزير الدولة في الخارجية القطرية يعلن حزمة مساعدات قطرية إلى لبنان... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:19
بعد يومين على انهيار مبنيَين سكنيَّين في القبة... عمليات البحث مستمرة
أخبار لبنان
08:19
بعد يومين على انهيار مبنيَين سكنيَّين في القبة... عمليات البحث مستمرة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:13
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
أخبار لبنان
06:13
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
2
أمن وقضاء
08:41
يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط
أمن وقضاء
08:41
يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط
3
أخبار لبنان
12:32
سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!
أخبار لبنان
12:32
سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!
4
خبر عاجل
09:56
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين
خبر عاجل
09:56
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين
5
خبر عاجل
08:09
سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة
خبر عاجل
08:09
سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة
6
أمن وقضاء
09:14
سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
09:14
سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟
7
خبر عاجل
09:51
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة التهديد الذي يطال السيد الخامنئي ونعتبره موجّهًا إلينا أيضًا
خبر عاجل
09:51
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة التهديد الذي يطال السيد الخامنئي ونعتبره موجّهًا إلينا أيضًا
8
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More