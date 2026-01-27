ترامب: سنرفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيزيد الرسوم الجمركية على الواردات من كوريا الجنوبية المرتبطة بالسيارات والأخشاب والأدوية إلى 25 بالمئة، منتقدًا الهيئة التشريعية في سول لعدم تفعيل اتفاق تجارة تم التوصل إليه مع واشنطن.



وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "الهيئة التشريعية في كوريا الجنوبية لا تلتزم بالاتفاق مع الولايات المتحدة".

وقال: "لأن الهيئة التشريعية الكورية لم تقر اتفاقنا التجاري التاريخي... فإنني سأرفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية على السيارات والخشب والأدوية وجميع الرسوم المضادة الأخرى من 15 بالمئة إلى 25 بالمئة".

ولم يتضح بعد متى ستدخل زيادة الرسوم الجمركية حيز التنفيذ أو ما الذي دفع ترامب لاتخاذ هذا القرار الآن.

وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية (البيت الأزرق) إن وزير الصناعة كيم جونغ كوان، الموجود حاليًا في كندا، سيزور الولايات المتحدة قريبًا ويلتقي بوزير التجارة هوارد لوتنيك.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الزيارة ستكون في الفترة من 28 إلى 31 كانون الثاني.