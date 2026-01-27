ذكر مسؤولان أن هجمات روسية بالطائرات المسيرة والصواريخ استهدفت مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 80 بالمئة من المدينة والمنطقة المحيطة بها، إضافة إلى قصف مبان سكنية ومدرسة وروضة أطفال.



وقال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف في مقطع فيديو عبر تطبيق ”تيليجرام“ إن شخصين أصيبا.

وأضاف "تعرض نظام الطاقة لدينا لهجوم ووقعت أضرار جسيمة".

وأوضح أنه "نحو 80 بالمئة من مدينة خاركيف ومنطقة خاركيف بدون كهرباء".

وأشار إلى أن استمرار خطر التعرض للمزيد من الغارات الجوية يعقد جهود الإصلاح.