فنزويلا تتوقع ارتفاع الاستثمارات في مجال النفط بنسبة 55% هذا العام

توقعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، أن ترتفع الاستثمارات في قطاع النفط بنسبة 55% في عام 2026، وذلك بفضل الإصلاحات المخطط لها في هذا القطاع والتي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب.





وقالت رودريغيز التي خلفت نيكولاس مادورو بعد إلقاء القبض عليه من قبل الولايات المتحدة في 3 كانون الثاني، "في العام الماضي بلغت الاستثمارات نحو 900 مليون دولار تقريبا، بينما تم توقيع اتفاقيات استثمارية لهذا العام بقيمة 1,4 مليار دولار".

وأضافت خلال جلسة تشاور عامة حول الإصلاحات، "يجب أن ننتقل من كوننا دولة تمتلك أكبر احتياطيات نفطية على كوكب الأرض إلى عملاق إنتاجي".