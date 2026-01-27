حزب العمال الكردستاني: أحداث سوريا "انتكاسة" لعملية السلام في تركيا

أعلن حزب العمال الكردستاني أن الاشتباكات الأخيرة بين القوات الحكومية السورية والقوات الكردية تمثّل "انتكاسة" في عملية السلام بين الحزب وأنقرة، و"مؤامرة" لعرقلتها.



وقال المتحدث باسم الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني زاغروس هيوا لوكالة فرانس برس إن "التطورات في سوريا والشرق الأوسط بشكل عام لها تأثير مباشر على عملية السلام في تركيا"، معتبرا أن الهجمات الأخيرة في سوريا "ضدّ الأكراد هي مؤامرة وتآمر ضد عملية السلام، وهي تشير إلى انتكاسة في هذه العملية".