مصدر عسكري سوري لفرانس برس: روسيا تسحب قوات ومعدات من مطار القامشلي في شمال شرق سوريا

سحبت روسيا قوات ومعدات من مطار القامشلي في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد مصدر عسكري سوري، في وقت شاهد مراسلو فرانس برس المرفق الجوي خاليا من أعلام ومعدات وطائرتي شحن ومروحية عاينوها داخله في اليوم السابق.



واتخذت القوات الروسية التي كانت داعما رئيسيا لحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد من المطار الواقع في المدينة ذات الغالبية الكردية في محافظة الحسكة (شمال شرق)، قاعدة عسكرية منذ أواخر العام 2019، عقب هجوم تركي في المنطقة.



وقال مسؤول عسكري سوري في محافظة الحسكة لوكالة فرانس برس إن "القوات الروسية تسحب الثلاثاء معدات وسلاحا ثقيلا من مطار القامشلي عبر الجو الى مطار حميميم"، القاعدة الجوية الرئيسية لموسكو في محافظة اللاذقية (غرب).



وجاءت الخطوة بعد أسابيع من التصعيد العسكري بين الجيش السوري والقوات الكردية التي انسحبت من مناطق واسعة كانت تحت سيطرتها في محافظتي دير الزور (شرق) والرقة (شمال)، الى مناطق ذات غالبية كردية في معقلها في الحسكة.



وشاهد مراسل فرانس برس قبل ظهر الثلاثاء طائرة شحن تحمل العلم الروسي لدى إقلاعها من المطار.



وقال أحد حراس المطار من قوات الأمن الكردية لفرانس برس: "هذه آخر طائرة روسية تغادر المطار".



وعاين مراسل فرانس برس داخل المطار الإثنين طائرة شحن روسية وأخرى مروحية على الأقل، الى جانب مدرعات وأجهزة رادار وأعلام روسية مرفوعة. وقال إنها لم تكن موجودة في المطار الثلاثاء.

