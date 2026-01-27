الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لدعم الفئات الضعيفة في لبنان

أخبار دولية
2026-01-27 | 09:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لدعم الفئات الضعيفة في لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لدعم الفئات الضعيفة في لبنان

أعلن البنك الدولي موافقته على تمويل جديد بقيمة 200 مليون دولار لمساعدة لبنان في تلبية الاحتياجات الأساسية للفقراء والفئات الأكثر ضعفا خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي.

وأوضح البنك الدولي أن هدف هذا التمويل هو تحسين الخدمات العامة الأكثر أهمية من خلال التحول الرقمي.

أخبار دولية

الدولي

يوافق

تمويل

بقيمة

مليون

دولار

الفئات

الضعيفة

لبنان

LBCI التالي
مصدر عسكري سوري لفرانس برس: روسيا تسحب قوات ومعدات من مطار القامشلي في شمال شرق سوريا
سوريا تتطلع لعقد جولة جديدة من محادثات الاندماج مع القوات الكردية اليوم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-23

مصر توقع اتفاق تمويل ميسر ومنحة بقيمة 62 مليون دولار لبرنامج الصناعات الخضراء

LBCI
أخبار دولية
2025-11-11

تونس والبنك الدولي يوقعان اتفاقية قيمتها 430 مليون دولار

LBCI
خبر عاجل
2025-12-18

مجلس النواب أقرّ مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب وقانون القضاء العدلي بعد تعديله

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-15

توقيع 6 اتفاقات تمويل بقيمة 110.5 مليون يورو بين لبنان والاتحاد الاوروبي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:29

أفريكوم: الولايات المتحدة تكثّف وتيرة ضرباتها في الصومال

LBCI
أخبار دولية
15:21

ترامب: لن نقدم مساعدات للعراق إذا اختار نوري المالكي رئيسا للوزراء

LBCI
أخبار دولية
15:05

نتنياهو: إجراء انتخابات في إسرائيل الآن سيكون خطأ

LBCI
أخبار دولية
14:45

ترامب: أمور جيدة للغاية تحدث في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
01:21

لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد

LBCI
أخبار لبنان
14:17

جنبلاط: تصريحات نعيم قاسم غير مسؤولة

LBCI
أخبار دولية
14:36

نتنياهو يؤكد أنه لن يسمح بقيام "دولة فلسطينية في غزة: سنردّ بقوة "لم ترها إيران من قبل" في حال هاجمت إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
15:21

ترامب: لن نقدم مساعدات للعراق إذا اختار نوري المالكي رئيسا للوزراء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

بعد مرور 4 أيام على إنهيارِ المبنيين في القبة... الدفاع المدني بدأ بإستخدام الآليات الثقيلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

خلف صعود الذهب والفضة… هذه المؤشرات والصورة الأوسع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الـValet Parking رسميًا بـ400 ألف ليرة... ورقابة لمنعِ أي تلاعب بالتعرفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

تغطيةٌ استشفائيةٌ كاملةٌ للنازحين اللبنانيين ووزير الصحة يوضح للLBCI التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تزامناً مع الجلسة... تحركات شهدتها الشوارع والساحات المحيطة بمقر مجلس النواب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:21

لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد

LBCI
اقتصاد
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
11:42

أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس

LBCI
أمن وقضاء
12:28

الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك

LBCI
فنّ
08:05

عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)

LBCI
أخبار لبنان
13:14

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي

LBCI
اسرار
23:39

اسرار الصحف 27-01-2026

LBCI
أخبار دولية
14:36

نتنياهو يؤكد أنه لن يسمح بقيام "دولة فلسطينية في غزة: سنردّ بقوة "لم ترها إيران من قبل" في حال هاجمت إسرائيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More