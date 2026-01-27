البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لدعم الفئات الضعيفة في لبنان

أعلن البنك الدولي موافقته على تمويل جديد بقيمة 200 مليون دولار لمساعدة لبنان في تلبية الاحتياجات الأساسية للفقراء والفئات الأكثر ضعفا خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي.



وأوضح البنك الدولي أن هدف هذا التمويل هو تحسين الخدمات العامة الأكثر أهمية من خلال التحول الرقمي.