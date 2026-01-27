الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري في موسكو غدا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع في موسكو غدا الأربعاء.



وقال الكرملين: "من المقرر أن يناقش الرئيسان وضع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وآفاقها، وكذلك الوضع الراهن في الشرق الأوسط".

