وزير الدفاع الصيني لنظيره الروسي: الصين مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تعزيز التنسيق الاستراتيجي

أبلغ وزير الدفاع الصيني دونغ جون نظيره الروسي أندريه بيلوسوف خلال مكالمة عبر الفيديو بضرورة "تعزيز التنسيق الاستراتيجي" بين البلدين، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي في الصين "سي سي تي في".



وجاءت المكالمة بعد أيام من اجتماع مفاوضين من روسيا وأوكرانيا لمناقشة خطة بوساطة أميركية لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ حوالي أربع سنوات والذي تتهم الحكومات الغربية بكين بتسهيله.



ونقل التلفزيون الصيني عن دونغ قوله لنظيره الروسي إن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا من أجل... تعزيز التنسيق الاستراتيجي، وإثراء جوهر التعاون، وتحسين آليات التبادل".



كما أكد دونغ ضرورة "تعزيز قدرة البلدين على الاستجابة لمختلف المخاطر والتحديات، والعمل معا لضخ طاقة إيجابية في الأمن والاستقرار العالميين".



ولم يذكر التلفزيون الصيني ولا بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية الحرب في أوكرانيا.



ونقل بيان وزارة الدفاع الروسية عن بيلوسوف قوله "منذ اجتماعنا الأخير في حزيران من العام الماضي، وقعت أحداث كثيرة أثرت بشكل كبير على الوضع الدولي".



وأضاف: "إن تجارب فنزويلا وإيران تستلزم من أجهزتنا تحليل الوضع الأمني باستمرار واتخاذ الإجراءات المناسبة".



وتجمع الصين وروسيا شراكة وثيقة. ولم تُدن بكين الغزو الروسي لأوكرانيا رغم إعلان حيادها تجاه هذه الحرب.



وتتهم الحكومات الغربية بكين بتقديم دعم اقتصادي حاسم لمجهود موسكو الحربي، ولا سيما من خلال تزويدها بمعدات عسكرية لصناعاتها الدفاعية.