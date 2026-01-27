الصين تؤكد دعمها لكوبا بوجه التهديدات الأميركية

تعهدت الصين بتقديم "الدعم والمساعدة" لكوبا بوجه التهديدات الأميركية المتواصلة، منددة بضغوط واشنطن التي "تقوض السلام والاستقرار في المنطقة".



وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون خلال مؤتمر صحافي روتيني، أن "الصين تعرب عن قلقها البالغ ومعارضتها لأعمال الولايات المتحدة" تجاه كوبا.



وحض الولايات المتحدة على "التوقف عن تقويض السلام والاستقرار الإقليميين"، داعيا واشنطن إلى "رفع الحصار والعقوبات فورا عن كوبا".



وأكد أن "الصين ستواصل تزويد كوبا بكل الدعم والمساعدة الممكنين".