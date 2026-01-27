الجيش الإسرائيلي: نجري عمليات بحث عن مشتبه بهم مجهولين يُعتقد أنهم تسللوا من الأردن

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تجري عمليات بحث واسعة النطاق عن مشتبه بهم مجهولي الهوية يُعتقد أنهم تسللوا من الأردن.