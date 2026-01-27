الأخبار
الشرع يشدد خلال اتصال مع ترامب على أهمية منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
2026-01-27 | 14:12
الشرع يشدد خلال اتصال مع ترامب على أهمية منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية
أعلنت الرئاسة السورية في بيان أن الرئيس أحمد الشرع شدد خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "أهمية توحيد الجهود الدولية لمنع عودة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم (الدولة الإسلامية) داعش."
وذكرت الرئاسة السورية في بيان أن الشرع وترامب اتفقا "على ضرورة تغليب لغة الحوار في حل النزاعات الإقليمية، حيث شدد الرئيس الشرع على أن "الدبلوماسية النشطة" هي السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات المزمنة في المنطقة."
وأشارت إلى أن الشرع أكد "تمسك سوريا الكامل بوحدة أراضيها وسيادتها الوطنية، وحرص الدولة على الحفاظ على مؤسساتها وتعزيز السلم الأهلي."
أخبار دولية
اتصال
ترامب
أهمية
تنظيم
الدولة
الإسلامية
التالي
بزشكيان يؤكد في اتصال مع ولي العهد السعودي أن التهديدات الأميركية تسبب "عدم استقرار"
الجيش الإسرائيلي: نجري عمليات بحث عن مشتبه بهم مجهولين يُعتقد أنهم تسللوا من الأردن
السابق
