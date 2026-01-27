الشرع يشدد خلال اتصال مع ترامب على أهمية منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية

أعلنت الرئاسة السورية في بيان أن الرئيس أحمد الشرع شدد خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "أهمية توحيد الجهود الدولية لمنع عودة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم (الدولة الإسلامية) داعش."



وذكرت الرئاسة السورية في بيان أن الشرع وترامب اتفقا "على ضرورة تغليب لغة الحوار في حل النزاعات الإقليمية، حيث شدد الرئيس الشرع على أن "الدبلوماسية النشطة" هي السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات المزمنة في المنطقة."



وأشارت إلى أن الشرع أكد "تمسك سوريا الكامل بوحدة أراضيها وسيادتها الوطنية، وحرص الدولة على الحفاظ على مؤسساتها وتعزيز السلم الأهلي."