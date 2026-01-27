أفريكوم: الولايات المتحدة تكثّف وتيرة ضرباتها في الصومال

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) لوكالة فرانس برس، أن الولايات المتحدة كثّفت وتيرة ضرباتها الجوية هذا العام ضد حركة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية في الصومال.



وبدأت الولايات المتحدة استهداف حركة الشباب في منطقة القرن الإفريقي منذ ظهورها في منتصف العقد الأول من الألفية.



ومنذ الأول من كانون الثاني، نفذت القوات الأميركية 23 ضربة في الصومال، بحسب ما قالت المتحدثة باسم "أفريكوم" الرائد ماهاليا فروست، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تأتي في سياق هجوم أميركي أوسع ضد جهاديين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية.



وقال الجنرال جون برينان من "أفريكوم" لفرانس برس الأسبوع الماضي، على هامش محادثات أمنية بين الولايات المتحدة ونيجيريا: "أصبحنا خلال العام الماضي أكثر شدة بكثير ونعمل مع شركائنا لاستهداف التهديدات، خصوصا تنظيم الدولة، بضربات عسكرية مباشرة".



وأكدت فروست أن الضربات الـ23 في الصومال منذ مطلع العام "تشمل أيضا ضربات ضد حركة الشباب".



وكان الرئيس دونالد ترامب قد كثّف بشكل كبير الضربات الأميركية في الصومال خلال ولايته الأولى، إذ أمر بـ219 ضربة وعمليات برية خلال أربع سنوات، مقابل 48 في عهد باراك أوباما على مدى ثماني سنوات، وفق مركز الأبحاث الأميركي "نيو أميركا".



وبحسب المصدر نفسه، أمر ترامب بتنفيذ 143 ضربة على الأقلّ منذ بدء ولايته الثانية.

