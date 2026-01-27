ترامب: لن نقدم مساعدات للعراق إذا اختار نوري المالكي رئيسا للوزراء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تساعد العراق بعد الآن إذا اختار نوري المالكي رئيسا للوزراء.



وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: "في آخر مرة كان المالكي في السلطة، انحدرت البلاد إلى الفقر والفوضى العارمة. وينبغي عدم السماح بتكرر ذلك".



وأعلن تحالف تكتلات سياسية شيعية يملك الأغلبية في البرلمان العراقي الأسبوع الماضي اختيار المالكي، رئيس الوزراء السابق، مرشحا للمنصب.