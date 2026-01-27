ترامب: قيمة الدولار "رائعة"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن قيمة الدولار رائعة، وذلك عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يعتقد أن قيمة العملة الأميريكية تراجعت أكثر من اللازم.



وقال ترامب: "أعتقد أن القيمة التي وصل إليها الدولار رائعة".