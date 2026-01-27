ترامب: كوبا ستفشل قريبا جدا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "كوبا ستفشل قريبا جدا".



وأشار الى أن فنزويلا، التي كانت في يوم من الأيام المورد الأول لكوبا، لم ترسل مؤخرا نفطا أو أموالا إلى الجزيرة.