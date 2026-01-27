الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب: كوبا ستفشل قريبا جدا
أخبار دولية
2026-01-27 | 16:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب: كوبا ستفشل قريبا جدا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "كوبا ستفشل قريبا جدا".
وأشار الى أن فنزويلا، التي كانت في يوم من الأيام المورد الأول لكوبا، لم ترسل مؤخرا نفطا أو أموالا إلى الجزيرة.
أخبار دولية
ترامب
كوبا
فنزويلا
التالي
ماكرون ولولا يدعوان الى تعزيز دور الأمم المتحدة ردا على إنشاء ترامب "مجلس السلام"
ترامب: قيمة الدولار "رائعة"
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:04
مقتل شخصين في محيط كييف بضربات روسية
أخبار دولية
01:04
مقتل شخصين في محيط كييف بضربات روسية
0
أخبار دولية
01:01
الأمطار تعيق البحث عن 32 مفقودا بعد انهيار أرضي في إندونيسيا
أخبار دولية
01:01
الأمطار تعيق البحث عن 32 مفقودا بعد انهيار أرضي في إندونيسيا
0
أخبار دولية
00:58
رويترز: المخابرات الأميركية تشكك في تعاون رئيسة فنزويلا الموقتة
أخبار دولية
00:58
رويترز: المخابرات الأميركية تشكك في تعاون رئيسة فنزويلا الموقتة
0
أخبار دولية
00:51
ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران الآن
أخبار دولية
00:51
ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران الآن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:04
مقتل شخصين في محيط كييف بضربات روسية
أخبار دولية
01:04
مقتل شخصين في محيط كييف بضربات روسية
0
أخبار دولية
01:01
الأمطار تعيق البحث عن 32 مفقودا بعد انهيار أرضي في إندونيسيا
أخبار دولية
01:01
الأمطار تعيق البحث عن 32 مفقودا بعد انهيار أرضي في إندونيسيا
0
أخبار دولية
00:58
رويترز: المخابرات الأميركية تشكك في تعاون رئيسة فنزويلا الموقتة
أخبار دولية
00:58
رويترز: المخابرات الأميركية تشكك في تعاون رئيسة فنزويلا الموقتة
0
أخبار دولية
00:51
ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران الآن
أخبار دولية
00:51
ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران الآن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-11-10
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو يجتمع حاليا مع ويتكوف وكوشنر
آخر الأخبار
2025-11-10
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو يجتمع حاليا مع ويتكوف وكوشنر
0
أخبار لبنان
2025-12-15
الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد
أخبار لبنان
2025-12-15
الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد
0
فنّ
2026-01-19
"إن شاء الله تكونوا حبيتوني بالأبيض"… يارا تحسم الجدل حول إطلالة العروس وتكشف: مثل القمر
فنّ
2026-01-19
"إن شاء الله تكونوا حبيتوني بالأبيض"… يارا تحسم الجدل حول إطلالة العروس وتكشف: مثل القمر
0
موضة وجمال
2025-10-04
تعرفوا الى المشتركات في مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2025! (صور)
موضة وجمال
2025-10-04
تعرفوا الى المشتركات في مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2025! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
بعد مرور 4 أيام على إنهيارِ المبنيين في القبة... الدفاع المدني بدأ بإستخدام الآليات الثقيلة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
بعد مرور 4 أيام على إنهيارِ المبنيين في القبة... الدفاع المدني بدأ بإستخدام الآليات الثقيلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خلف صعود الذهب والفضة… هذه المؤشرات والصورة الأوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خلف صعود الذهب والفضة… هذه المؤشرات والصورة الأوسع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـValet Parking رسميًا بـ400 ألف ليرة... ورقابة لمنعِ أي تلاعب بالتعرفة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـValet Parking رسميًا بـ400 ألف ليرة... ورقابة لمنعِ أي تلاعب بالتعرفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تغطيةٌ استشفائيةٌ كاملةٌ للنازحين اللبنانيين ووزير الصحة يوضح للLBCI التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تغطيةٌ استشفائيةٌ كاملةٌ للنازحين اللبنانيين ووزير الصحة يوضح للLBCI التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تزامناً مع الجلسة... تحركات شهدتها الشوارع والساحات المحيطة بمقر مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تزامناً مع الجلسة... تحركات شهدتها الشوارع والساحات المحيطة بمقر مجلس النواب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:21
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
حال الطقس
01:21
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
2
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
3
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
4
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
5
فنّ
08:05
عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)
فنّ
08:05
عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)
6
خبر عاجل
16:21
العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
خبر عاجل
16:21
العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
7
أخبار لبنان
13:14
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي
أخبار لبنان
13:14
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي
8
أخبار دولية
14:36
نتنياهو يؤكد أنه لن يسمح بقيام "دولة فلسطينية في غزة: سنردّ بقوة "لم ترها إيران من قبل" في حال هاجمت إسرائيل
أخبار دولية
14:36
نتنياهو يؤكد أنه لن يسمح بقيام "دولة فلسطينية في غزة: سنردّ بقوة "لم ترها إيران من قبل" في حال هاجمت إسرائيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More