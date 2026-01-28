ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران الآن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "أسطولًا حربيًا" أميركيًا آخر يتجه نحو إيران، وأنه يأمل في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.وقال ترامب في كلمة له "هناك أسطول حربي رائع آخر يبحر بشكل جميل نحو إيران الآن".وأضاف "آمل أن يبرموا اتفاقًا".