ترامب لشبكة فوكس نيوز: نجحنا في حل مشكلة "هائلة" بالتعاون مع سوريا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ووزير الخارجية ماركو روبيو "حلا مشكلة هائلة بالتعاون مع سوريا"، لكنه لم يذكر تفاصيل.وتأتي تصريحات ترامب، التي أدلى بها خلال مقابلة على شبكة فوكس نيوز، بعد ساعات من تحدثه مع الرئيس السوري أحمد الشرع.