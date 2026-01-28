الأمطار تعيق البحث عن 32 مفقودا بعد انهيار أرضي في إندونيسيا

أعلنت وكالة التخفيف من آثار الكوارث في إندونيسيا أن الأمطار أعاقت عمليات البحث عن 32 مفقودًا بعد انهيار أرضي في مقاطعة جاوة الغربية، ورفعت عدد القتلى إلى 34.ووقع الانهيار الأرضي في قرية باسير لانجو بمنطقة باندونج بارات يوم السبت ونجم عن أمطار غزيرة بدأت الهطول في اليوم السابق.وقال متحدث باسم الوكالة لرويترز "الأمطار تهطل في موقع الانهيار الأرضي هذا الصباح، لكن جميع رجال الإنقاذ مستعدون لمواصلة البحث، وينتظرون الوقت المناسب".وارتفع عدد القتلى إلى 34 بعد أن كان 20 قتيلًا في السابق. ونجا 23 شخصًا من الكارثة.وقال المتحدث باسم وكالة التخفيف من آثار الكوارث إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أحدث عدد للقتلى يشمل هؤلاء الجنود.وجرى نشر ما لا يقل عن 800 من رجال الإنقاذ وأفراد الجيش والشرطة إلى جانب تسع حفارات للعثور على المفقودين.