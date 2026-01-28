الأخبار
الأمطار تعيق البحث عن 32 مفقودا بعد انهيار أرضي في إندونيسيا
أخبار دولية
2026-01-28 | 01:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الأمطار تعيق البحث عن 32 مفقودا بعد انهيار أرضي في إندونيسيا
أعلنت وكالة التخفيف من آثار الكوارث في إندونيسيا أن الأمطار أعاقت عمليات البحث عن 32 مفقودًا بعد انهيار أرضي في مقاطعة جاوة الغربية، ورفعت عدد القتلى إلى 34.
ووقع الانهيار الأرضي في قرية باسير لانجو بمنطقة باندونج بارات يوم السبت ونجم عن أمطار غزيرة بدأت الهطول في اليوم السابق.
وقال متحدث باسم الوكالة لرويترز "الأمطار تهطل في موقع الانهيار الأرضي هذا الصباح، لكن جميع رجال الإنقاذ مستعدون لمواصلة البحث، وينتظرون الوقت المناسب".
وارتفع عدد القتلى إلى 34 بعد أن كان 20 قتيلًا في السابق. ونجا 23 شخصًا من الكارثة.
وقال المتحدث باسم وكالة التخفيف من آثار الكوارث إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أحدث عدد للقتلى يشمل هؤلاء الجنود.
وجرى نشر ما لا يقل عن 800 من رجال الإنقاذ وأفراد الجيش والشرطة إلى جانب تسع حفارات للعثور على المفقودين.
