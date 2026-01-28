مقتل شخصين في محيط كييف بضربات روسية

أدت ضربات جوية روسية استهدفت محيط العاصمة الأوكرانية إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، وفق ما أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية.وقال ميكولا كالاشنيك، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لكييف، في منشور على "تليغرام": "في بلدة بيلوغورودسكا، لقي اثنان من أبناء وطننا، رجل وامرأة، مصرعهما جراء الهجوم"، مضيفًا أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا وجرى اسعافهم.وكانت ضربات روسية شُنت ليل الثلاثاء قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا في أنحاء أوكرانيا، بينهم خمسة أشخاص كانوا على متن قطار عندما تعرض لهجوم بطائرة مسيرة، وفقًا للسلطات الأوكرانية.