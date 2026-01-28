وزير خارجية إيران: على واشنطن وقف التهديدات إذا ما أرادت التفاوض

رأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الولايات المتحدة يجب أن "توقف التهديدات" إذا ما أرادت التفاوض، بعدما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكان التدخل العسكري ردًا على قمع الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية.وصرح عراقجي للتلفزيون الرسمي "إذا أرادوا أن تُثمر المفاوضات، فعليهم التوقف عن التهديدات والمطالب المبالغ بها".