زلزال بقوة 6 درجات يهز مينداناو بالفلبين

أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالًا بقوة ست درجات على مقياس ريختر هز مينداناو بالفلبين.



وأوضح أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.