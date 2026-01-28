وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الولايات المتحدة إلى تسوية خلافاتها مع إيران بشكل تدريجي بدلاً من السعي إلى اتفاق شامل، مؤكداً أن طهران مستعدة لإجراء محادثات حول برنامجها النووي.



وفي تصريحات لقناة الجزيرة، شدد فيدان على رفض تركيا لأي تدخل أو هجوم أجنبي على إيران، محذراً من أن العودة إلى الحرب ستكون خطأً.



وقال إن البدء بالملف النووي وإغلاقه أولاً سيسهّل الانتقال إلى ملفات أخرى، معتبراً أن طرح جميع القضايا في سلة واحدة يعقّد المفاوضات وقد يُنظر إليه على أنه مهين للجانب الإيراني.