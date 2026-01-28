رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أن الولايات المتحدة بدأت بالإفراج عن أموال فنزويلية كانت مجمدة بسبب العقوبات.



وقالت رودريغيز، في تصريح للتلفزيون الرسمي "نحن بصدد رفع التجميد عن موارد فنزويلا التي هي ملك للشعب الفنزويلي".



وأضافت "سيمكننا هذا من استثمار موارد كبيرة في تجهيزات المستشفيات، وهي تجهيزات نشتريها من الولايات المتحدة ودول أخرى".



ولم تحدد رودريغيز قيمة الأموال المفرج عنها.



وأكدت رودريغيز "أعيد التأكيد على ما قاله الرئيس دونالد ترامب: لقد أنشأنا قنوات اتصال تتسم بالاحترام واللباقة، مع كل من رئيس الولايات المتحدة ووزير الخارجية (ماركو) روبيو الذي نعمل معه على وضع برنامج عمل".