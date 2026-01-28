رئيسة الوزراء الدنماركية تعتبر أن أوروبا قادرة على بذل جهود دفاعية أكبر

أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن أنه سيكون من الصعب جدا على أوروبا الدفاع عن نفسها حاليا من دون الولايات المتحدة، معتبرة أنّ بإمكانها بذل جهود دفاعية أكبر مما أُعلن عنه حتى اليوم.وقالت فريدريكسن في مؤتمر عُقد في معهد "سيانس بو" في باريس: "سيكون من الصعب جدا على أوروبا الدفاع عن نفسها في المرحلة الراهنة لأننا نعتمد على الولايات المتحدة في مسائل الاستخبارات والأسلحة النووية وغيرها، لكنني أعتقد أننا قادرون على إنجاز أكثر مما يُقال علنا".وأضافت: "إن أهمّ ما ينبغي فعله هو إعادة التسلّح، وليس بحلول عام 2035 كما قرر الناتو... يؤسفني القول إن ذلك سيكون متأخرا جدا".وتابعت: "لقد ارتكبنا خطأ فادحا بخفض إنفاقنا الدفاعي" في الماضي، في وقت تعيد الإدارة الأميركية النظر في علاقتها مع أوروبا بصيغتها القائمة حتى الآن.