المالكي يندد بتدخل "سافر" بشؤون العراق بعد معارضة ترامب ترشيحه لرئاسة الوزراء

أعلن المرشّح لرئاسة الوزراء في العراق نوري المالكي رفضه لتدخل الولايات المتحدة "السافر" في الشؤون الداخلية لبلاده، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف دعم واشنطن لبغداد في حال عودته إلى السلطة.وعلى إثر ذلك، كتب ترامب الثلاثاء عبر منصته "تروث سوشال": "سمعت أن الدولة العظيمة العراق قد تتخذ خيارا سيئا للغاية بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء"، مضيفا "بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، إذا تم انتخابه، فإن الولايات المتحدة الأميركية لن تقدّم مستقبلا أي مساعدة للعراق".وردّ المالكي في منشور على منصة إكس الأربعاء قائلا: "نرفض رفضا قاطعا التدخل الأميركي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكا لسيادته ومخالفا للنظام الديموقراطي في العراق بعد العام 2003، وتعديا على قرار +الإطار التنسيقي+".وأضاف: "سأستمرّ بالعمل حتى نبلغ النهاية، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي".