المفوضية الأوروبية تعرب عن مخاوف متزايدة من الاعتماد على الغاز الأميركي

أعلن المفوض الأوروبي للطاقة دان يورغنسن أن المخاوف تتزايد من أن تتّكل أوروبا اتّكالا مفرطا على الولايات المتحدة لإمدادها بالغاز الطبيعي المسال، بعدما هزّت تهديدات الرئيس الأميركي أركان التحالف عبر الأطلسي.



وقال يورغنسن لصحافيين في بروكسل إن "الاضطرابات الجيوسياسية في أعقاب أزمة غرينلاند كانت بمثابة نداء إلى الصحوة".



وبينما يخفّض الاتحاد من وارداته من روسيا، "تتزايد المخاوف، وأنا أيضا أشعر بها، من الاستعاضة عن ارتهان بآخر"، وفق يورغنسن.