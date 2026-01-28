الأخبار
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: مستعدون للحوار لكننا سندافع عن أنفسنا
أخبار دولية
2026-01-28
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: مستعدون للحوار لكننا سندافع عن أنفسنا
أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم أنها مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لكنها ستدافع عن نفسها في حال تعرضها للاستفزاز.
وجاء في بيان نشرته البعثة على موقع "إكس": "إيران مستعدة للحوار القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولكن إذا تعرضت للضغط، فستدافع عن نفسها وسترد بشكل لم يسبق له مثيل!".
إيران
الأمم
المتحدة:
مستعدون
للحوار
لكننا
سندافع
أنفسنا
حماس تقول إنها جاهزة "لتسليم الحكم" في غزة إلى لجنة التكنوقراط الفلسطينية
المفوضية الأوروبية تعرب عن مخاوف متزايدة من الاعتماد على الغاز الأميركي
آخر الأخبار
09:06
2025-12-23
المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة: مستعدون لتقديم ضمانات بأن برنامجنا النووي سلمي
آخر الأخبار
2025-12-23
المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة: مستعدون لتقديم ضمانات بأن برنامجنا النووي سلمي
آخر الأخبار
2026-01-15
المندوب الأميركي في الأمم المتحدة: إيران تقول إنها مستعدة للحوار مع واشنطن لكن أفعالها تقول عكس ذلك
أخبار لبنان
2025-11-15
عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية
أخبار دولية
11:01
روبيو يتوقع تمثيلا دبلوماسيا أميركيا دائما في فنزويلا "في القريب العاجل"
أخبار دولية
10:32
اردوغان: أنقرة تهدف إلى زيادة حجم التجارة مع نيجيريا إلى 5 مليارات دولار
أخبار دولية
10:30
توقيف ستة أشخاص في تركيا على خلفية التجسس لحساب إيران
أخبار دولية
10:26
المستشار الألماني: أيام النظام في إيران "باتت معدودة"
منوعات
2025-12-11
مؤثرة روسية تثير موجة غضب: وضعت طفلها داخل كيس بلاستيكي وسحبت الهواء "لأجل المتعة" (فيديو)
أخبار دولية
00:51
ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران الآن
آخر الأخبار
04:45
النائب سامي الجميّل في مجلس النواب: لن نستطيع جذب الاستثمارات بدون مكافحة الاقتصاد غير الشرعي وإرساء الاستقرار واستعادة سيادة الدولة بدون هذه الخطوات أي محاولة لتحقيق الموازنة أو وضع خطط استثمارية ستكون بلا جدوى
خبر عاجل
2026-01-26
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين
أخبار لبنان
07:36
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
أخبار لبنان
07:27
تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي
تقارير نشرة الاخبار
07:12
مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار دولية
06:32
رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات
أخبار دولية
06:27
وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
أخبار دولية
06:16
عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا
أخبار لبنان
06:13
قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
أخبار لبنان
05:50
برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..
