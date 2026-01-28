بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: مستعدون للحوار لكننا سندافع عن أنفسنا

أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم أنها مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لكنها ستدافع عن نفسها في حال تعرضها للاستفزاز.



وجاء في بيان نشرته البعثة على موقع "إكس": "إيران مستعدة للحوار القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولكن إذا تعرضت للضغط، فستدافع عن نفسها وسترد بشكل لم يسبق له مثيل!".