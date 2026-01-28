روبيو يتوقع تمثيلا دبلوماسيا أميركيا دائما في فنزويلا "في القريب العاجل"

توقع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حضور بعثة دبلوماسية دائمة في فنزويلا "في القريب العاجل"، وذلك بعد أسابيع من اعتقال على الرئيس نيكولاس مادورو.



وقال روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة في الكونغرس الأميركي: "لدينا فريق على الأرض يُقيّم الوضع، ونعتقد أن بإمكاننا تدشين بعثة دبلوماسية أميركية في القريب العاجل، ما سيتيح لنا الحصول على معلومات آنية والاستجابة للوضع".