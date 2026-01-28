اردوغان: أنقرة تهدف إلى زيادة حجم التجارة مع نيجيريا إلى 5 مليارات دولار

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بعد اجتماع مع نظيره النيجيري الزائر بولا تينوبو أن أنقرة تهدف إلى زيادة حجم التجارة مع نيجيريا إلى خمسة مليارات دولار من نحو مليارين.



وتصدر تركيا طائرات وآلات وحديدا وصلبا ومنتجات كيماوية وطائرات هليكوبتر إلى نيجيريا التي تصدر إليها نفطا وسلعا زراعية.



ووقع البلدان اتفاقات تعاون في مجالات الدفاع وتطوير البنى التحتية والتجارة والاستثمار، واتفقا على التشارك في جهود مكافحة التمرد في نيجيريا.



ولم يحدد اردوغان موعدا لتحقيق هذا الهدف التجاري الجديد، لكنه قال إن المحادثات بدأت.



وقال: "نرى إمكانات كبيرة في مجالي التجارة والاستثمار. التزمنا في اجتماعات اليوم بهدف وصول حجم التجارة إلى خمسة مليارات دولار، وناقشنا الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك".



ويعمل تينوبو على تشجيع الاستثمار الأجنبي لتحفيز النمو في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان عقب إصلاحات أدخلها بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في 2023.



وقال تينوبو إن "التجارة ونشاط الأعمال وإلغاء القيود وإتاحة الفرص للمستعدين للتعلم والعمل وتحقيق الرخاء" عوامل بالغة الأهمية لتحقيق طموحه في النمو.



وأعلن أردوغان أيضا أن تركيا ستدعم نيجيريا في حربها ضد التمرد، مستفيدة من تجربتها الخاصة في مكافحة الجماعات المسلحة.



وقال: "تشكل التنظيمات الإرهابية الناشئة خصوصا في منطقة الساحل الأفريقي تهديدا للسلام في القارة بأكملها... ناقشنا فرص التعاون الوثيق في مجال التدريب العسكري والاستخبارات، ومستعدون لمشاركة خبرات بلادنا الكبيرة".