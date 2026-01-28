الصين تحذّر في الأمم المتحدة من "مغامرة عسكرية" في الشرق الأوسط: استخدام القوة لا يمكن أن يحل المشكلات

حذّرت الصين من "مغامرة عسكرية" في الشرق الأوسط، في وقت صعّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته العسكرية لإيران التي توعّدت بالرد على أي هجوم.وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو تسونغ أمام مجلس الأمن إن "استخدام القوة لا يمكن أن يحل المشكلات. وأي مغامرة عسكرية لن تفعل سوى أن تدفع المنطقة نحو هاوية المجهول".