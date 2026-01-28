روبيو يتوقع "نتيجة مرضية للجميع" بشأن غرينلاند

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه يتوقع "نتيجة مرضية للجميع" بشأن غرينلاند مع انطلاق المفاوضات، بعدما أكد الرئيس دونالد ترامب أنه لن يأمر باستخدام القوة للاستحواذ على الجزيرة من حليفته الدنمارك.



وقال روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "ستُعقد اجتماعات على مستوى تقني بيننا وبين شركائنا في غرينلاند والدنمارك بشأن هذه المسألة، وأعتقد أن لدينا مسارا قائما سيقودنا إلى نتيجة مرضية للجميع".