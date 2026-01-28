الأخبار
روبيو يتوقع "نتيجة مرضية للجميع" بشأن غرينلاند
أخبار دولية
2026-01-28 | 12:12
روبيو يتوقع "نتيجة مرضية للجميع" بشأن غرينلاند
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه يتوقع "نتيجة مرضية للجميع" بشأن غرينلاند مع انطلاق المفاوضات، بعدما أكد الرئيس دونالد ترامب أنه لن يأمر باستخدام القوة للاستحواذ على الجزيرة من حليفته الدنمارك.
وقال روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "ستُعقد اجتماعات على مستوى تقني بيننا وبين شركائنا في غرينلاند والدنمارك بشأن هذه المسألة، وأعتقد أن لدينا مسارا قائما سيقودنا إلى نتيجة مرضية للجميع".
أخبار دولية
روبيو
غرينلاند
في عزّ الثلوج.. الرئيس السوري أحمد الشرع للمرة الثانية في روسيا
الصين تحذّر في الأمم المتحدة من "مغامرة عسكرية" في الشرق الأوسط: استخدام القوة لا يمكن أن يحل المشكلات
0
أخبار دولية
2026-01-07
ترامب يدرس "خيارات عدة" بشأن غرينلاند بما في ذلك "استخدام الجيش"
أخبار دولية
2026-01-07
ترامب يدرس "خيارات عدة" بشأن غرينلاند بما في ذلك "استخدام الجيش"
0
أخبار دولية
2026-01-21
ترامب ينهي تهديد الرسوم الجمركية ويعلن عن "إطار عمل" بشأن غرينلاند
أخبار دولية
2026-01-21
ترامب ينهي تهديد الرسوم الجمركية ويعلن عن "إطار عمل" بشأن غرينلاند
0
أخبار دولية
2026-01-21
وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند
أخبار دولية
2026-01-21
وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند
0
آخر الأخبار
2026-01-06
البيت الأبيض: ترامب يدرس "خيارات عدة" بشأن غرينلاند بما في ذلك الخيار العسكري
آخر الأخبار
2026-01-06
البيت الأبيض: ترامب يدرس "خيارات عدة" بشأن غرينلاند بما في ذلك الخيار العسكري
0
أخبار دولية
16:48
15 قتيلا في تحطّم طائرة كان أُعلن فقدان أثرها في كولومبيا
أخبار دولية
16:48
15 قتيلا في تحطّم طائرة كان أُعلن فقدان أثرها في كولومبيا
0
أخبار دولية
16:40
وزارة الخارجية الدنمركية تعلن بدء محادثات مع الولايات المتحدة وغرينلاند
أخبار دولية
16:40
وزارة الخارجية الدنمركية تعلن بدء محادثات مع الولايات المتحدة وغرينلاند
0
أخبار دولية
16:36
روبيو: واشنطن قد تنضم لمحادثات جديدة بين موسكو وكييف هذا الأسبوع
أخبار دولية
16:36
روبيو: واشنطن قد تنضم لمحادثات جديدة بين موسكو وكييف هذا الأسبوع
0
أخبار دولية
16:30
11 دولة تدعو إسرائيل الى إدخال المساعدات إلى غزة "بدون عوائق"
أخبار دولية
16:30
11 دولة تدعو إسرائيل الى إدخال المساعدات إلى غزة "بدون عوائق"
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-04
أصبح أكثر سطوعاً... رصد مذنب "أطلس" لأول مرّة منذ اختفائه خلف الشمس (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2025-11-04
أصبح أكثر سطوعاً... رصد مذنب "أطلس" لأول مرّة منذ اختفائه خلف الشمس (فيديو)
0
رياضة
2025-09-02
الدوري الإنكليزي يتصدر المشهد بإنفاق تاريخي
رياضة
2025-09-02
الدوري الإنكليزي يتصدر المشهد بإنفاق تاريخي
0
أمن وقضاء
03:34
قوى الأمن: توقيف سارق درّاجة آليّة بالجرم المشهود في الكحّالة
أمن وقضاء
03:34
قوى الأمن: توقيف سارق درّاجة آليّة بالجرم المشهود في الكحّالة
0
آخر الأخبار
2025-09-06
حماس: إدخال الاحتلال الإسرائيلي أسلحة جديدة إلى السجون يعد تصعيدا ممنهجا وخطيرا ضد أسرانا العزل
آخر الأخبار
2025-09-06
حماس: إدخال الاحتلال الإسرائيلي أسلحة جديدة إلى السجون يعد تصعيدا ممنهجا وخطيرا ضد أسرانا العزل
بالفيديو
0
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي
تقارير نشرة الاخبار
14:07
واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اليوم الثاني من مناقشة الموازنة... إليكم تفاصيل الجلسة المسائية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اليوم الثاني من مناقشة الموازنة... إليكم تفاصيل الجلسة المسائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موازنة ٢٠٢٦: فيلم لبناني طويل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موازنة ٢٠٢٦: فيلم لبناني طويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف تحولت جلسة مناقشة الموازنة إلى مهرجان شعبوي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف تحولت جلسة مناقشة الموازنة إلى مهرجان شعبوي؟
1
منوعات
04:02
زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي
منوعات
04:02
زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي
2
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
3
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
4
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
5
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
6
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
7
أخبار لبنان
05:50
برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..
أخبار لبنان
05:50
برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..
8
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
