مستشار لخامنئي: سنستهدف أميركا وإسرائيل إذا تعرضنا لأي عمل عسكري من واشنطن

أكد مستشار الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي علي شمخاني في منشور على منصة "إكس"، أن أي عمل عسكري أمريكي سيقابله استهداف إيران للولايات المتحدة وإسرائيل ومن يدعمها.



وتأتي تعليقاته بعد أن حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران اليوم الأربعاء على العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق بشأن الأسلحة النووية، محذرا من أن الهجوم الأمريكي التالي سيكون أشد سوءا بكثير.