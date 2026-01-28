حاكم المركزي الكندي: ولَّى زمن العلاقات التجارية القائمة على قواعد مع الولايات المتحدة

أعلن حاكم المصرف المركزي الكندي تيف ماكلم أن زمن العلاقات التجارية القائمة على قواعد مع الولايات المتحدة قد "ولّى"، مكررا التحذير امن "تصدّع" النظام العالمي بسبب سياسات واشنطن.



ولفت ماكلم إلى أنه "من الواضح تماما أن زمن التجارة المفتوحة القائمة على قواعد مع الولايات المتحدة قد ولّى"، بعد أيام على تحذير كارني الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن نهجه أحدث "تصدّعا" في النظام الاقتصادي العالمي.



وكان كارني دعا خلال مشاركته الأسبوع الماضي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، القوى المتوسطة إلى توحيد الصفوف في وجه قوى "الهيمنة".