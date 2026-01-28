باريس تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني في اللائحة الأوروبية للمنظمات "الإرهابية"

أعلن قصر الإليزيه، أن فرنسا "تؤيد إدراج الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني في "لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية".



وتتهم منظمات حقوقية الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء حملة قمع الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد. وتعتزم إيطاليا الخميس أن تقترح على بقية دول الاتحاد الأوروبي إضافة الحرس الثوري إلى هذه اللائحة.