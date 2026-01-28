تظاهرة قرب السفارة الأميركية في بغداد ضدّ تدخّل ترامب بشؤون العراق

تظاهر المئات مساء الأربعاء في بغداد قرب المنطقة الخضراء حيث تقع السفارة الأميركية، احتجاجا على تدخّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشؤون العراق، بعدما هدّد بوقف الدعم لبغداد في حال عودة نوري المالكي لرئاسة الحكومة.



وشاهد مصوّر وكالة فرانس برس أشخاصا يحرقون العلم الأميركي وصور ترامب، ويرفعون العلم العراقي هاتفين شعارات عدّة بينها "كلّا أميركا" و"نعم العراق" و"نعم المالكي".