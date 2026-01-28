روبيو: واشنطن قد تنضم لمحادثات جديدة بين موسكو وكييف هذا الأسبوع

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة قد تنضم إلى مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف هذا الأسبوع، في حين ما زالت مسألة الأراضي في شرق أوكرانيا العقبة الرئيسية.وعقد وفدان أوكراني وروسي الأسبوع الماضي في أبو ظبي أول مفاوضات مباشرة معلنة بين موسكو وكييف بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب التي بدأت مع الغزو الروسي في شباط 2022 وأدّت إلى مقتل عشرات الآلاف.وقال روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "من المفترض أن يعقدوا محادثات جديدة هذا الأسبوع"، مضيفا أن "الولايات المتحدة قد تحضر".لكنه أوضح أن مشاركة الولايات المتحدة ستكون بمستوى أقل من الأسبوع الماضي حين شارك المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.وأشار روبيو إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وهو مطلب رئيسي لكييف قبل أي تنازلات.وقال روبيو: "لا تزال هناك قضية عالقة، تعلمون جميعا بها، وهي المطالبة بأراضي دونيتسك"، في إشارة إلى المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تطالب بها موسكو.وأضاف: "أعلم أن هناك جهودا حثيثة تبذل لمحاولة التوفيق بين وجهات نظر الجانبين بشأن هذه القضية. ولا تزال هذه عقبة لم نتجاوزها بعد".وأقر روبيو بأن هذه المسألة ستكون "شديدة الصعوبة"، ولا سيما بالنسبة لأوكرانيا.