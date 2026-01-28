الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
روبيو: واشنطن قد تنضم لمحادثات جديدة بين موسكو وكييف هذا الأسبوع
أخبار دولية
2026-01-28 | 16:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
روبيو: واشنطن قد تنضم لمحادثات جديدة بين موسكو وكييف هذا الأسبوع
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة قد تنضم إلى مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف هذا الأسبوع، في حين ما زالت مسألة الأراضي في شرق أوكرانيا العقبة الرئيسية.
وعقد وفدان أوكراني وروسي الأسبوع الماضي في أبو ظبي أول مفاوضات مباشرة معلنة بين موسكو وكييف بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب التي بدأت مع الغزو الروسي في شباط 2022 وأدّت إلى مقتل عشرات الآلاف.
وقال روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "من المفترض أن يعقدوا محادثات جديدة هذا الأسبوع"، مضيفا أن "الولايات المتحدة قد تحضر".
لكنه أوضح أن مشاركة الولايات المتحدة ستكون بمستوى أقل من الأسبوع الماضي حين شارك المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وأشار روبيو إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وهو مطلب رئيسي لكييف قبل أي تنازلات.
وقال روبيو: "لا تزال هناك قضية عالقة، تعلمون جميعا بها، وهي المطالبة بأراضي دونيتسك"، في إشارة إلى المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تطالب بها موسكو.
وأضاف: "أعلم أن هناك جهودا حثيثة تبذل لمحاولة التوفيق بين وجهات نظر الجانبين بشأن هذه القضية. ولا تزال هذه عقبة لم نتجاوزها بعد".
وأقر روبيو بأن هذه المسألة ستكون "شديدة الصعوبة"، ولا سيما بالنسبة لأوكرانيا.
أخبار دولية
روبيو
واشنطن
موسكو
كييف
التالي
وزارة الخارجية الدنمركية تعلن بدء محادثات مع الولايات المتحدة وغرينلاند
11 دولة تدعو إسرائيل الى إدخال المساعدات إلى غزة "بدون عوائق"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-12-21
الكرملين ينفي التحضير لمحادثات ثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن
أخبار دولية
2025-12-21
الكرملين ينفي التحضير لمحادثات ثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن
0
أخبار دولية
2025-11-24
ليفيت: محادثات مثمرة بين واشنطن وكييف
أخبار دولية
2025-11-24
ليفيت: محادثات مثمرة بين واشنطن وكييف
0
آخر الأخبار
2026-01-22
زيلينسكي يقترح عقد محادثات "ثلاثية" مع واشنطن وموسكو في الإمارات هذا الأسبوع
آخر الأخبار
2026-01-22
زيلينسكي يقترح عقد محادثات "ثلاثية" مع واشنطن وموسكو في الإمارات هذا الأسبوع
0
آخر الأخبار
2025-12-03
الكرملين: انضمام أوكرانيا لحلف الأطلسيّ "مسألة أساسية" في المحادثات بين واشنطن وموسكو
آخر الأخبار
2025-12-03
الكرملين: انضمام أوكرانيا لحلف الأطلسيّ "مسألة أساسية" في المحادثات بين واشنطن وموسكو
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:09
مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025
أخبار دولية
02:09
مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025
0
صحف اليوم
02:02
الشرق الأوسط أمام "لحظة تحوّل" أميركية-إيرانية (الجمهورية)
صحف اليوم
02:02
الشرق الأوسط أمام "لحظة تحوّل" أميركية-إيرانية (الجمهورية)
0
أخبار دولية
01:50
الجيش الفنزويلي وجهاز الشرطة يتعهدان بالولاء للرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز
أخبار دولية
01:50
الجيش الفنزويلي وجهاز الشرطة يتعهدان بالولاء للرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز
0
أخبار دولية
01:48
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نتوقع تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
أخبار دولية
01:48
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نتوقع تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
08:50
"اهربي فورًا"… حبيبات سابقات لزوج كايتي برايس الجديد يوجّهن تحذيرًا مدوّيًا لها ويكشفن اتهامات صادمة بحقه
فنّ
08:50
"اهربي فورًا"… حبيبات سابقات لزوج كايتي برايس الجديد يوجّهن تحذيرًا مدوّيًا لها ويكشفن اتهامات صادمة بحقه
0
منوعات
13:00
جريمة تثير الرعب في أستراليا... هذا ما حصل على أحد الشواطئ المعروفة!
منوعات
13:00
جريمة تثير الرعب في أستراليا... هذا ما حصل على أحد الشواطئ المعروفة!
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-27
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-27
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
0
رياضة
2025-09-23
من "الساخر المراوغ" إلى ملك الكرة الذهبية... ديمبيليه يكتب قصة النجاح
رياضة
2025-09-23
من "الساخر المراوغ" إلى ملك الكرة الذهبية... ديمبيليه يكتب قصة النجاح
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي
تقارير نشرة الاخبار
14:07
واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اليوم الثاني من مناقشة الموازنة... إليكم تفاصيل الجلسة المسائية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اليوم الثاني من مناقشة الموازنة... إليكم تفاصيل الجلسة المسائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موازنة ٢٠٢٦: فيلم لبناني طويل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موازنة ٢٠٢٦: فيلم لبناني طويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف تحولت جلسة مناقشة الموازنة إلى مهرجان شعبوي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف تحولت جلسة مناقشة الموازنة إلى مهرجان شعبوي؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
04:02
زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي
منوعات
04:02
زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي
2
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
3
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
4
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
5
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
6
أخبار لبنان
05:50
برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..
أخبار لبنان
05:50
برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..
7
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
8
أمن وقضاء
06:44
الأمن العام: توقيف شبكة تركية لتهريب المخدرات في مطار رفيق الحريري
أمن وقضاء
06:44
الأمن العام: توقيف شبكة تركية لتهريب المخدرات في مطار رفيق الحريري
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More